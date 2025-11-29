3 Aralık okullar tatil mi? Öğrencilerin gözü okulların tatil durumunda

Son günlerde havaların soğumasının ardından okullarda kar tatili duyuruları da yaklaştı.

3 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2025?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar yağışları ülkemizde görülmeye başladı. Öğrenciler ise okulların tatil durumunu yakından takip ediyor. Şu an güncel açıklamalara göre 3 Aralık Çarşamba günü okullarda eğitime devam edilecek.

OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?

MGM verilerine göre ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının olumsuz hava şartı oluşturması durumunda okullarda tatil kararı alınabiliyor. Şu an için herhangi bir tatil açıklaması bulunmuyor.