3 Aralık okullar tatil mi? Öğrencilerin gözü okulların tatil durumunda

Son günlerde havaların soğumasının ardından okullarda kar tatili duyuruları da yaklaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar yağışları ülkemizde görülmeye başladı. Öğrenciler ise okulların tatil durumunu yakından takip ediyor. Şu an güncel açıklamalara göre 3 Aralık Çarşamba günü okullarda eğitime devam edilecek.
MGM verilerine göre ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının olumsuz hava şartı oluşturması durumunda okullarda tatil kararı alınabiliyor. Şu an için herhangi bir tatil açıklaması bulunmuyor.