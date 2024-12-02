3 Aralık yarın okullar tatil mi? MGM yarının hava durumunu paylaştı

02 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:19

Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde kar yağışı etkili olmuştu. Etkili olan kar yağışı sonrasında bazı illerde okullarda eğitime ara verilmişti. Binlerce öğrencinin gündeminde ise yarın okulların tatil durumu yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini her gün paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yurdumuzda hakim olan kar yağışı sonrası bazı yollar kapanmıştı.

Öğrencilerin zor anlar yaşamaması adına bazı illerde eğitime ara verilmişti.

3 ARALIK YARIN OKULLAR​ TATİL​ Mİ?

3 Aralık Salı günü okulların tatil olacağına dair şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle yarın okullarda eğitime devam edilecek.

Olumsuz hava koşullarının etkili olması halinde valilikler okulların tatil olacağını duyuruyor.

YARIN YAĞMUR​ VAR MI, HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

2 Aralık günü ülke genelinde yağışlı ve kapalı hava hakim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmişti.

Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı da eklenmişti. MGM verilerine göre 3 Aralık günü Ege ve Marmara Bölgesi'nde havanın genel olarak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yapılan uyarılara göre bu hafta ülkemizde yağışlar etkili olacak.

Sıcaklıklar 11 - 14 derecelerde seyir ederken yağmur beklentisi sürüyor. Karadeniz Bölgesi'nde güneşli hava beklenirken sıcaklıkların 15 derece olması tahmin edildi.

Yağışların yarın Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli olarak devam edeceği öngörüldü.