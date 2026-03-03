3. cemre düşme tarihi 2026! Üçüncü cemre ne zaman düşecek, toprağa ne zaman düşer?

Halk arazında havaların ısınmasının sembolü olan cemre, her yıl ilk olarak havaya, daha sonra suya, en son ise toprağa düşer. İlk cemre bu yıl 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemre ise 26-27 Şubat 2026 tarihlerinde suya düştü. Havaya ve suya düşen cemrenin ardından 3. ve son cemrenin ne zaman düşeceği gündem oldu. Vatandaşlar tarafından 3. cemre ne zaman düşecek sorularının cevapları araştırılıyor.

3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre halk arasında yaygın olan düşünceye göre kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra düşmeye başlar. Her cemre düşmesi arasında ise 5 gün vardır. Bu yıl ilk cemre 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat 2026 tarihlerinde suya düştü. Üçüncü cemde ise 5 gün sonra 5-6 mart tarihlerinde toprağa düşecek. 3. cemrenin düşmesinin ardından ise havaların ısınmaya başlayacağı ve yavaş yavaş kış mevsiminin geride kalacağı düşünülüyor.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Bahar mevsiminin geleceği ve soğuk havaların etkisini yitireceğini ifade eden cemre düşmesi yılda 3 kez yaşanıyor. cemre kelima anlamı olarak kor, yanmış ve köz anlamına gelmektedir.