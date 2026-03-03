Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

3. cemre düşme tarihi 2026! Üçüncü cemre ne zaman düşecek, toprağa ne zaman düşer?

Üçüncü cemre ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kışın sona ererek baharın gelişini ve sıcaklıkların artmasının sembolü olan cemre düşmesi, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra düşmeye başlıyor. Sırayla ilk cemre havaya, suya ve toprağa düşüyor. Üç cemrenin de düşmesinin ardından havalar ısınmaya başlıyor. İlk iki cemrenin düşmesinin ardından ise üçüncü cemre gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
3. cemre düşme tarihi 2026! Üçüncü cemre ne zaman düşecek, toprağa ne zaman düşer?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 16:41

Halk arazında havaların ısınmasının sembolü olan , her yıl ilk olarak havaya, daha sonra suya, en son ise toprağa düşer. İlk cemre bu yıl 19-20 2026 tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemre ise 26-27 Şubat 2026 tarihlerinde suya düştü. Havaya ve suya düşen cemrenin ardından 3. ve son cemrenin ne zaman düşeceği gündem oldu. Vatandaşlar tarafından 3. cemre ne zaman düşecek sorularının cevapları araştırılıyor.

3. cemre düşme tarihi 2026! Üçüncü cemre ne zaman düşecek, toprağa ne zaman düşer?

3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre halk arasında yaygın olan düşünceye göre kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra düşmeye başlar. Her cemre düşmesi arasında ise 5 gün vardır. Bu yıl ilk cemre 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat 2026 tarihlerinde suya düştü. Üçüncü cemde ise 5 gün sonra 5-6 mart tarihlerinde toprağa düşecek. 3. cemrenin düşmesinin ardından ise havaların ısınmaya başlayacağı ve yavaş yavaş mevsiminin geride kalacağı düşünülüyor.

3. cemre düşme tarihi 2026! Üçüncü cemre ne zaman düşecek, toprağa ne zaman düşer?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

mevsiminin geleceği ve soğuk havaların etkisini yitireceğini ifade eden cemre düşmesi yılda 3 kez yaşanıyor. cemre kelima anlamı olarak kor, yanmış ve köz anlamına gelmektedir.

ETİKETLER
#hava durumu
#bahar
#mart 2024
#şubat
#kış
#Cemre
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.