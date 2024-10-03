3 Ekim bugün Avrupa Ligi'nde 3 Türk takım maçı oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde yarış devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları bugün oynanacak. Futbolseverler ise 3 Ekim bugün maç var mı, kimin araştırmaya başladı.
3 Ekim Perşembe günü oynanacak olan müsabakaların hangi kanalda yayınlanacağı ve saati de belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta taraftarın gündeminde yer alıyordu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Ekim maç takvimi netleşti.
BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?
Bu akşam oynanacak olan maçlar belli oldu. Takvim şöyle:
UEFA Avrupa Ligi
Ferencvaros – Tottenham
Hoffenheim – Dinamo Kiev
Lazio – Nice
Maccabi Tel Aviv – Midtjylland
Olympiakos – Braga
Karabağ – Malmö
Real Sociedad – Anderlecht
RFS – Galatasaray
Slavia Prag – Ajax
Cercle Brugge – St.Gallen
Athletic Bilbao – AZ Alkmaar
Beşiktaş – Eintracht Frankfurt
Elfsborg – Roma
Porto – Manchester Utd
PAOK – FCSB
Viktoria Plzen – Ludogorets
Rangers – Lyon
St.Gilloise – Bodo Glimt
Twente – Fenerbahçe
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Chelsea – KAA Gent
Kopenhag – Jagiellonia
Fiorentina – TNS
LASK – Djurgarden
Lugano – HJK Helsinki
Petrocub – Paphos
Shamrock Rovers – APOEL
ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜN AKŞAMIN MAÇ SONUÇLARI
2 Ekim akşamı oynanan müsabakaların skorları şöyle:
Shakhtar Donetsk -Atalanta: 0-3
Girona - Feyenoord: 2-3
Liverpool - Bologna: 2-0
Leipzig - Juventus: 2-3
Benfica - Atletico Madrid: 4-0
Dinamo Zagreb - Monaco: 2-2
Lille - Real Madrid: 1-0
Aston Villa - Bayern Münih: 1-0
Sturm Graz - Club Brugge: 0-1