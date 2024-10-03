3 Ekim bugün Avrupa Ligi'nde 3 Türk takım maçı oynanacak

03 Ekim 2024 08:50 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:02

UEFA Avrupa Ligi'nde yarış devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları bugün oynanacak. Futbolseverler ise 3 Ekim bugün maç var mı, kimin araştırmaya başladı.

3 Ekim Perşembe günü oynanacak olan müsabakaların hangi kanalda yayınlanacağı ve saati de belli oldu. Galatasaray​, Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​'ın Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta taraftarın gündeminde yer alıyordu.

UEFA Avrupa Ligi​'nde 3 Ekim maç takvimi netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu akşam oynanacak olan maçlar belli oldu. Takvim şöyle:

UEFA Avrupa Ligi

Ferencvaros – Tottenham

Hoffenheim – Dinamo Kiev

Lazio – Nice

Maccabi Tel Aviv – Midtjylland

Olympiakos – Braga

Karabağ – Malmö

Real Sociedad – Anderlecht

RFS – Galatasaray

Slavia Prag – Ajax

Cercle Brugge – St.Gallen

Athletic Bilbao – AZ Alkmaar

Beşiktaş – Eintracht Frankfurt

Elfsborg – Roma

Porto – Manchester Utd

PAOK – FCSB

Viktoria Plzen – Ludogorets

Rangers – Lyon

St.Gilloise – Bodo Glimt

Twente – Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Chelsea – KAA Gent

Kopenhag – Jagiellonia

Fiorentina – TNS

LASK – Djurgarden

Lugano – HJK Helsinki

Petrocub – Paphos

Shamrock Rovers – APOEL

ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜN AKŞAMIN MAÇ SONUÇLARI

2 Ekim akşamı oynanan müsabakaların skorları şöyle:

Shakhtar Donetsk -Atalanta: 0-3

Girona - Feyenoord: 2-3

Liverpool - Bologna: 2-0

Leipzig - Juventus: 2-3

Benfica - Atletico Madrid: 4-0

Dinamo Zagreb - Monaco: 2-2

Lille - Real Madrid: 1-0

Aston Villa - Bayern Münih: 1-0

Sturm Graz - Club Brugge: 0-1