3 Eylül futbol maç takviminde Paralimpik Oyunları’nda Türkiye - Fransa karşılaşması oynanacak

03 Eylül 2024 14:41 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:48

Paralimpik Oyunları 3 Eylül maç programında tekerlekli sandalye tenisi ve B1 futbol müsabakaları var

Paralimpik Oyunları 3 Eylül maç programında tekerlekli sandalye tenisi ve B1 futbol müsabakaları var

3 Eylül 2024 Salı maç programı taraftarın yakından takip ettiği takvimler arasında yer alıyor.

Her gün kıyasıya mücadelelerin oynandığı Süper Lig'de bu akşam maç var mı araştırılırken Paralimpik Oyunları'nda da birçok müsabaka oynanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI 3 EYLÜL 2024?

Günün takvimine göre Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de karşılaşma olmazken Paris Paralimpik Oyunları'nda B1 futbol takımı Fransa ila mücadele edecek.

B1 TÜRKİYE - FRANSA FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu yıl Fransa'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda başarı ile devam eden B1 futbol takımı 21.30'da Fransa ile maç yapacakken karşılaşma 21.30'da başlayacak. Canlı olarak takip etmek isteyenler ise tabii Spor ekranlarında izleyebilecek.

PARALİMPİK OYUNLARI 1 EYLÜL MADALYA SIRALAMASI

1 Eylül tarihindeki madalya sıralaması şöyle olmuştu:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1- Çin 33 27 11 71 2- Büyük Britanya 23 12 8 43 3- ABD 8 11 8 27 4- Brezilya 8 4 15 27 5- Fransa 6 9 11 26 6- Avustralya 6 6 10 22 7- Hollanda 6 6 2 10 8- İtalya 5 4 9 18 9- Özbekistan 5 3 3 11 10- İsviçre 4 1 1 6 12- TÜRKİYE 3 5 2 10

Güncel sıralama mücadelelerden sonra güncellenecektir.