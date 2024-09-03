3 Eylül futbol maç takviminde Paralimpik Oyunları’nda Türkiye - Fransa karşılaşması oynanacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Eylül 2024 14:41 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:48
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi son hızıyla devam ederken bugün maç var mı, kimin merak edilirken takvimde Süper Lig ve 1. lig karşılaşması yer almadı. Paralimpik Oyunları'nda ise Türkiye ile Fransa karşı karşıya geliyor.
3 Eylül 2024 Salı maç programı taraftarın yakından takip ettiği takvimler arasında yer alıyor.
Her gün kıyasıya mücadelelerin oynandığı Süper Lig'de bu akşam maç var mı araştırılırken Paralimpik Oyunları'nda da birçok müsabaka oynanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI 3 EYLÜL 2024?
Günün takvimine göre Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de karşılaşma olmazken Paris Paralimpik Oyunları'nda B1 futbol takımı Fransa ila mücadele edecek.
B1 TÜRKİYE - FRANSA FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bu yıl Fransa'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda başarı ile devam eden B1 futbol takımı 21.30'da Fransa ile maç yapacakken karşılaşma 21.30'da başlayacak. Canlı olarak takip etmek isteyenler ise tabii Spor ekranlarında izleyebilecek.
PARALİMPİK OYUNLARI 1 EYLÜL MADALYA SIRALAMASI
1 Eylül tarihindeki madalya sıralaması şöyle olmuştu:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1- Çin
|33
|27
|11
|71
|2- Büyük Britanya
|23
|12
|8
|43
|3- ABD
|8
|11
|8
|27
|4- Brezilya
|8
|4
|15
|27
|5- Fransa
|6
|9
|11
|26
|6- Avustralya
|6
|6
|10
|22
|7- Hollanda
|6
|6
|2
|10
|8- İtalya
|5
|4
|9
|18
|9- Özbekistan
|5
|3
|3
|11
|10- İsviçre
|4
|1
|1
|6
|12- TÜRKİYE
|3
|5
|2
|10
Güncel sıralama mücadelelerden sonra güncellenecektir.
Kaynak: TGRT Haber