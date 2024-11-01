3 Kasım YDS 2 sınavı için açık olacak olan nüfus müdürlükleri açıklandı

01 Kasım 2024 16:01 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:10

3 Kasım Pazar günü YDS 2 sınavı uygulanacak. Binlerce kişinin katılım sağlayacağı sınava kısa süre kala herhangi bir kimlik unutma durumunda başvurmak için açık olan nüfus müdürlükleri belirlendi. Adaylar ise İstanbul nüfus müdürlüklerinin kaça kadar açık olacağını araştırıyor.

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Pazar günü​ yapılacak olan YDS sınavına T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için alınmayacak olan öğrenciler için nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

Saat kaça kadar açık olduğu ve hangi müdürlüklerin açık olacağı da merak konusu oldu.

3 KASIM PAZAR GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

Pazar günü uygulanacak olan YDS 2 sınavı dolayısıyla nüfus müdürlükleri açık olacak. ÖSYM'nin yayımladığı listeye göre açık olan müdürlüklerin yerleri de belli oldu.

T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava alınmayacak olan öğrenciler için belirli saatlerde açık olan müdürlüklere başvurulacak.

3 KASIM NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

T.C. kimlik kartını unutan veya fotoğrafı bulunmayanlar için açık olan nüfus müdürlükleri 03 Kasım 2024 Pazar günü 07.00-10.00 aralığında açık olacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Adaylar, düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir."

Pazar günü açık olacak olan nüfus müdürlüklerinin listesi için BURAYA tıklayınız.

YDS 2 SINAVINDAN NE ZAMAN ÇIKILIR, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

10.15'te başlayacak olan sınava adaylar 10.00'dan sonra alınmayacak. Toplamda 80 soru yer alırken adaylara 180 dakika süre verilecek. Adaylar, 13.15'te sınavdan çıkacak.

YDS 2 KAÇ KİŞİ KATILDI 2024?

ÖSYM'de yer alan bilgilere göre Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye'nin genelinde 114 bin 623 aday, 81 ilde bulunan 399 bina ve 5 bin 26 salonda sınava girecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şu açıklamayı yaptı:

"Sınavda 104 bin 363 aday İngilizce, 6 bin 568 aday Arapça, bin 688 aday Almanca, bin 38 aday Fransızca ve 966 aday Rusça dillerinde soruları cevaplayacak. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, bu haktan 1.015 aday yararlanmıştır. Sınava katılacak 336 engelli aday için de gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tüm adaylara başarılar dilerim"