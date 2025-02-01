3 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Öğrencilerin gündeminde

01 Şubat 2025 09:37 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:47

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre okullarda ilk dönem ve ikinci dönem tarihleri belli oldu. Öğrenciler 17 Ocak'ta sömestr tatiline girmişti. 3 Şubat Pazartesi günü ise okullarda 2. dönem başlıyor.

MEB takvimine göre 17 Ocak günü karneler dağıtıldı ve 20 Ocak'ta tatil başladı. Milyonlarca öğrenci tatiline devam ederken 3 Şubat günü ikinci dönem başlıyor.

3 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Pazartesi günü MEB takvimine göre ikinci dönemin başlangıç tarihi olarak belirlendi. Bazı okullarda yapılacak olan eğitim toplantıları sebebiyle 3 ders işleneceği de konuşuluyor. Bu eğitimlerin hangi okullarda yapılacağı net olarak bilinemediği için konuyla ilgili bilgi almak için okul müdürlüklerinden durumu teyit edebilirsiniz.

Eğitim toplantısı yapılacak olan okullarda dersler yarım gün olarak işlenirken toplantı yapılmayacak olan okullarda tam gün eğitim verileceği iddia edildi.

Buna göre okulunuzda eğitim toplantısı olup olmadığını okulunuzu arayarak öğrenebilirsiniz. MEB takvimine göre 3 Şubat günü ikinci dönem başlıyor.

MEB TAKVİMİ 2025

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında paylaşılan takvim şöyle:

1. ara tatil | 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025

2. ara tatil | 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı | 20 Haziran