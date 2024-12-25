30 - 31 Aralık tatil mi? Yarım gün olup olmayacağı gündemde

25 Aralık 2024 11:15 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:29

2024 yılının sonuna yaklaşırken vatandaşlar 30-31 Aralık tarihlerinin tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 1 Ocak resmi tatil olurken bankalar, aile hekimleri, noterler kapalı olacak.

Çiftçiler dikkat: Kayıt için son tarih 31 Aralık!

Çiftçiler dikkat: Kayıt için son tarih 31 Aralık!

Yılbaşı tatili kaç gün 31 Aralık tatil mi? 2025 resmi tatilleri belli oldu

Yılbaşı tatili kaç gün 31 Aralık tatil mi? 2025 resmi tatilleri belli oldu

Yeni yıla girmemize kısa süre kala 30 Aralık gününün tatil​ olup olmadığı merak konusu oldu. 1 Ocak​ resmi tatil olurken yeni yıla girdiğimiz ilk gün okullar tatil olacak.

Milyonlarca vatandaşın gündeminde ise yarım gün olacak günler yer aldı.

30 ARALIK TATİL Mİ?

30 Aralık resmi tatil değildir. Bu nedenle 30 Aralık günü iş yerlerine mesaiye, okullarda eğitime devam edilecek. 30-31 Aralık tarihleri ülkemizde resmi tatil değildir.

31 ARALIK​ YARIM GÜN MÜ 2024?

31 Aralık tarihinin resmi tatil olmamasından dolayı okullarda eğitime, iş yerlerinde normal çalışma saatlerinde devam edilecek.

1 Ocak resmi tatil olmasından dolayı bankalar, hastaneler, sağlık ocakları ve okullar tatil olacak. 1 Ocak günü okullarda eğitime de ara verilecek.