30 Ağustos resmi tatil olarak hafta sonu ile birleşecek

13 Ağustos 2024 16:29 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:32

Bu yıl Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olarak kabul edildiğinden hafta sonu ile birleşerek çalışanlara 3 günlük tatil fırsatı doğacak.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümü olarak kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi resmi tatil olacak. Bu durumda Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı, hafta sonu ile birleşerek çalışanlara üç günlük tatil yapma imkanı sunulacak.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜN?

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almadığından bu günde çalışanlar tam zamanlı işlerine devam edecek.

30 AĞUSTOS’TA NERELER KAPALI?

Resmi tatil günlerinde olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda devlete bağlı kurumlar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, dövizciler, kuyumcular, hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak.

Nöbetçi eczane ve acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

30 AĞUSTOS GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Türk milletinin kahramanlığı ve bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının bir kez daha hatırlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922 tarihinde Dumlupınar'da kazanılan zafer, Türk milletinin işgal güçlerine karşı verdiği destansı mücadelenin bir simgesidir.