30 Ağustos yarın Başkentray, Marmaray, İZBAN ücretsiz olacak

29 Ağustos 2024 14:58 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:09

Yarın resmi tatil olurken vatandaşlar otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay gibi ulaşım araçlarının bedava olup olmadığını araştırırken karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul, Ankara, İzmir'de ücretsiz olan toplu taşıma araçları belli oldu.

30 AĞUSTOS MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Resmi tatil olması dolayısıyla 30 Ağustos Cuma günü Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro bedava olacak.

YARIN İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 30 AĞUSTOS?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım hizmeti ücretsiz verilecek. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabiliyor.

İBB Meclisinin kararına göre 2019 senesinden beri İstanbul'da resmi gün ile milli ve dini bayramlarda ulaşım ücretsiz oluyor.