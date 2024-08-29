30 Ağustos'ta kuyumcuların açık olma durumları değişiklik gösteriyor

29 Ağustos 2024 14:24 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:48

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar, noterler, kargolar, borsa, kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil nedeniyle kapalı oluyor.

Bu yıl cuma gününe denk gelen Zafer Bayramı'nda kuyumcuların durumları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Vatandaşlar 30 Ağustos'ta kuyumcular açık mı, kapalı mı sorularının cevaplarını araştırıyor.

30 AĞUSTOS'TA KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Cuma günü kuyumcuların açık ya da kapalı olma durumları farklılık gösteriyor.

Resmi tatillerde kuyumcuların açıp açmamaları kendi inisiyatifinde bulunuyor.

Bazı kuyumcular resmi tatil olduğu için dükkanları açmamayı tercih ederken, bazıları ise açmayı tercih ediyor.