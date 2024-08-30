Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>30 Ağustos'ta Türk ordusu Yunan ordusunu kesin bir zaferle mağlup etti

30 Ağustos'ta Türk ordusu Yunan ordusunu kesin bir zaferle mağlup etti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
30 Ağustos 2024 10:54 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:23
30 Ağustos&#039;ta Türk ordusu Yunan ordusunu kesin bir zaferle mağlup etti

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl tüm yurtta düzenlenen çeşitli törenlerle kutlanıyor. Vatandaşlar tarafından 30 Ağustos'ta ne olduğu ve Zafer Bayramı'nın ilk ne zaman kutlandığı araştırılıyor.

Bu yıl cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta düzenlenen çeşitli törenlerle kutlanıyor.

Ankara'daki programlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vatandaşlar tarafından 30 Ağustos'ta ne olduğu, anlam ve önemi merak ediliyor.

30 Ağustos'ta Türk ordusu Yunan ordusunu kesin bir zaferle mağlup etti - 1. Resim

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

26 Temmuz 1992'de başlayan Büyük Taarruz veya diğer adıyla Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20 Temmuz 1922'deki oturumunda Mustafa Kemal Atatürk'e dördüncü kez Başkomutanlık yetkisi verdi.

Atatürk tarafından hazırlıklar başlatılarak 26 Ağustos'u 27'sine bağlayan gece Büyük Taarruz Afyon'da başlatıldı.

30 Ağustos'ta Türk ordusu Yunan ordusunu kesin bir zaferle mağlup etti - 2. Resim

Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilerek büyük bir yenilgiye uğratıldı.

Büyük Taarruz'un ardından 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla birlikte Türk toprakları Yunan işgalinden kurtarıldı.

30 Ağustos sembolik olarak ülkemizin topraklarının geri alındığı günü temsil eder.

30 Ağustos'ta Türk ordusu Yunan ordusunu kesin bir zaferle mağlup etti - 3. Resim

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

30 Ağustos Zafer Bayramı ilk olarak 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlandı.

1926 yılından itibaren ise ülkemizde Zafer Bayramı adıyla kutlanıyor.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...