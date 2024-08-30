30 Ağustos'ta Türk ordusu Yunan ordusunu kesin bir zaferle mağlup etti

30 Ağustos 2024 10:54 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:23

Bu yıl cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta düzenlenen çeşitli törenlerle kutlanıyor.

Ankara'daki programlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vatandaşlar tarafından 30 Ağustos'ta ne olduğu, anlam ve önemi merak ediliyor.

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

26 Temmuz 1992'de başlayan Büyük Taarruz veya diğer adıyla Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20 Temmuz 1922'deki oturumunda Mustafa Kemal Atatürk'e dördüncü kez Başkomutanlık yetkisi verdi.

Atatürk tarafından hazırlıklar başlatılarak 26 Ağustos'u 27'sine bağlayan gece Büyük Taarruz Afyon'da başlatıldı.

Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilerek büyük bir yenilgiye uğratıldı.

Büyük Taarruz'un ardından 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla birlikte Türk toprakları Yunan işgalinden kurtarıldı.

30 Ağustos sembolik olarak ülkemizin topraklarının geri alındığı günü temsil eder.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

30 Ağustos Zafer Bayramı ilk olarak 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlandı.

1926 yılından itibaren ise ülkemizde Zafer Bayramı adıyla kutlanıyor.