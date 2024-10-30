30 Ekim borsa ve bankaların çalışma saatleri netleşti

30 Ekim 2024 09:52 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle dün borsa, banka ve kargolar kapalıydı. Borsa ve bankada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise 30 Ekim borsa bugün açık mı araştırmaya başladı.

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BİST, 28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim günü tam gün olmak üzere 1,5 günlük resmi tatil​ kapsamındaydı.

Binlerce vatandaş ise banka ve borsada işlemlerini gerçekleştirmek için 30 Ekim​'i bekledi.

BUGÜN BORSA​ AÇIK MI 30 EKİM?

29 Ekim dolayısıyla 25 Ekim ve 28 Ekim günü olacak olan işlemlerin takası 31 Ekim günü yapılacağı duyurulmuştu.

Bugün borsada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek.

BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ

2024 yılında borsa çalışma saati 10.00 ile 18.00 aralığındadır. Seansların bitmesinin ardından 18.01'e kadar tek fiyatlı marj yayınlanıyor.

18.05'e kadar yeni emirler alınırken kapanış fiyatının ardından 18.08 ile 18.10 aralığında işlemler gerçekleşiyor.

30 EKİM BUGÜN BANKALAR​ AÇIK MI?

30 Ekim Çarşamba günü bankalar hizmet vermeye başladı. 29 Ekim'in resmi tatil olmasından dolayı hizmet verilmiyordu.

Bugün bankada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler mesai saatleri içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

2024 çalışma saatine göre bankalar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 09.00'da açılıyor.

12.30 - 13.30 aralığında öğle arası olurken 17.00'de kapanıyor.