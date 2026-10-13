30 Ekim tatil mi? 28-29-30 Ekim 2026 okullar ve kamuda tatil takvimi!

Ekim ayının son günlerine yaklaşılırken 2026 Cumhuriyet Bayramı tatilinin hangi günleri kapsadığı, öğrencilerin kaç gün ders yapmayacağı ve kamu kurumlarında mesai düzeninin nasıl uygulanacağı araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın perşembe gününe denk gelmesi, bayram öncesindeki 28 Ekim Çarşamba günü ile sonraki 30 Ekim Cuma gününün durumunu da gündeme taşıyor. Resmi tatil süresinin başlangıcı ve bitişi, okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği ve hafta sonu planlaması, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 30 Ekim tatil mi? Detaylar…

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

2026 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde, 28 Ekim Çarşamba günü uygulanacak resmi tatil düzenlemesi merak ediliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Bu nedenle söz konusu tarihin sabah saatleri ile öğleden sonraki bölümünde farklı çalışma ve eğitim düzenleri uygulanıyor. Kamu kurumlarında, bankalarda ve okullarda sabah saatlerinde normal mesai ve eğitim devam ederken saat 13.00'ten itibaren yarım günlük resmi tatil başlıyor.

28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra resmi tatil kapsamında olduğundan kamu daireleri kapanıyor ve okullarda öğleden sonraki dersler yapılmıyor. Cumhuriyet Bayramı tatili, 29 Ekim Perşembe gününün tamamını da kapsıyor. Böylece bayram tatili, 28 Ekim saat 13.00'ten başlayarak 29 Ekim'in sonuna kadar sürüyor. Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim sabahı ile öğleden sonraki saatler arasında ayrım bulunurken, 29 Ekim günü tam gün tatil uygulanıyor.

29-30 EKİM TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı bu tarihte okullar, üniversiteler, kamu kurumları, bankalar ve resmi daireler kapalı oluyor. Ülke genelinde Cumhuriyet Bayramı kapsamında törenler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca 29 Ekim’in tamamı resmi tatil kapsamında bulunuyor.

30 Ekim 2026 Cuma günü için ise kanunda veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takviminde ek bir resmi tatil ya da idari izin kararı bulunmuyor. Bu nedenle okullarda derslerin normal programına göre yapılması, kamu kurumlarında mesainin devam etmesi ve çoğu iş yerinin açık olması bekleniyor. Cuma gününün resmi tatil kapsamına alınmaması nedeniyle 29 Ekim ile hafta sonu arasında otomatik olarak ek bir tatil oluşmuyor. 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar günleri ise hafta sonu tatili olarak kalıyor.

30 Ekim Cuma günü için ayrıca yıllık izin kullanan çalışanlar, izinlerini hafta sonuyla birleştirerek daha uzun bir tatil planı yapabiliyor. Verilen takvim kapsamında bu seçenek kişisel izin kullanımına bağlı bulunuyor. Tüm çalışanları veya öğrencileri kapsayan genel bir ek tatil kararı yer almıyor. Dolayısıyla 2026 Cumhuriyet Bayramı dönemindeki tatil planlamasında 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim resmi tatil süresi ile 30 Ekim Cuma gününün çalışma ve eğitim düzeni birbirinden ayrı değerlendiriliyor.