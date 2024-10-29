30 Ekim yarın okullarda ders olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer aldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm coşkusuyla kutlanmaya devam ediyor. 28 Ekim Pazartesi günü okullar yarım gün olurken 29 Ekim günü de tam gün tatil oldu. Öğrencilerin gündeminde ise 30 Ekim tatil mi 2024 merak konusu oldu.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün resmi tatil olarak geçiyor. Okullar, hastaneler ve bankalar kapalı olurken 30 Ekim'de okulların açık olup olmadığı araştırıldı.
MEB, 2024-25 takvimini önceden paylaşmıştı.
30 EKİM YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2024?
30 Ekim günü okullarda eğitime devam edilecek. 28 Ekim günü yarım, 29 Ekim tam gün tatil olurken resmi tatil süresi toplamda 1,5 gün sürdü.
30 Ekim günü okullarda ders işlenecek.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. 2024 resmi tatil takvimi şöyle:
Yılbaşı 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün 6 Haziran 2025 Cuma
29 Ekim’de tatil olacak olan yerler ve kurumlar 2024 - 2. Resim
Kurban Bayramı 2. Gün 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba