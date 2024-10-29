30 Ekim yarın okullarda ders olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer aldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 10:28 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:33

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm coşkusuyla kutlanmaya devam ediyor. 28 Ekim Pazartesi günü okullar yarım gün olurken 29 Ekim günü de tam gün tatil oldu. Öğrencilerin gündeminde ise 30 Ekim tatil mi 2024 merak konusu oldu.