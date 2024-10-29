Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>30 Ekim yarın okullarda ders olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer aldı

30 Ekim yarın okullarda ders olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer aldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Ekim 2024 10:28 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:33
30 Ekim yarın okullarda ders olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer aldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm coşkusuyla kutlanmaya devam ediyor. 28 Ekim Pazartesi günü okullar yarım gün olurken 29 Ekim günü de tam gün tatil oldu. Öğrencilerin gündeminde ise 30 Ekim tatil mi 2024 merak konusu oldu.

Cumhuriyet Bayramı​ dolayısıyla bugün resmi tatil​ olarak geçiyor. Okullar​, hastaneler ve bankalar kapalı olurken 30 Ekim'de okulların açık olup olmadığı araştırıldı.

MEB​, 2024-25 takvimini önceden paylaşmıştı.

30 EKİM YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2024?

30 Ekim günü okullarda eğitime devam edilecek. 28 Ekim günü yarım, 29 Ekim​ tam gün tatil olurken resmi tatil süresi toplamda 1,5 gün sürdü.

30 Ekim günü okullarda ders işlenecek.

30 Ekim yarın okullarda ders olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer aldı - 1. Resim

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. 2024 resmi tatil takvimi şöyle:

Yılbaşı 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı​ Arife 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı​ Arife 5 Haziran 2025 Perşembe

30 Ekim yarın okullarda ders olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer aldı - 2. Resim

Kurban Bayramı 1. Gün 6 Haziran 2025 Cuma

29 Ekim’de tatil olacak olan yerler ve kurumlar 2024 - 2. Resim

Kurban Bayramı 2. Gün 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı​ 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
Cumhuriyet Bayramı29 Ekimresmi tatilokullarmeb

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...