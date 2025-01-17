30 günlük sigorta primi ne kadar? 2025'in prim tutarları belli oldu

17 Ocak 2025 16:00 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:08

30 günlük sigorta primi tutarları 2025 yılı için belli oldu. 2025 yılında asgari ücretle çalışan gündelikçi, bakıcı ve kapıcı gibi ev hizmetleri personeli için sigorta primleri artıyor. Ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı veya kapıcılar için prim tutarı 8.776,86 TL olarak belirlendi. Emekli işçiler, tarım işçileri, part-time çalışanlar, Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigorta primleri de değişiklik gösteriyor. İşte yeni yılın prim tutarları...

2025​ yılında SGK​ prim​ ödemelerinde önemli değişiklikler yaşanıyor. İşte 30 günlük sigorta​ primleri ve diğer detaylar...

30 GÜNLÜK SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

2025'te, ev hizmetlerinde ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı veya kapıcılar için ödenmesi gereken sigorta primi 8.776,86 TL olarak belirlendi. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 33,75'lik bir artış anlamına geliyor. Emekli işçiler için de durum farklı değil; ayda 30 gün çalışan emekli işçiler için prim tutarı 8.386,77 TL olacak.

Tarım işçileri ve şoförler de kendi primlerini ödeyerek sigortalı olabiliyor. 2025 yılında tarım işçileri 30 gün için 8.791,90 TL, şoförler ve sanatçılar ise işsizlik sigortasından yararlanıyorsa 9.231,95 TL prim ödeyecekler. Part-time çalışanlar için ise 30 günlük prim, işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8.321,76 TL, yararlananlar için ise 9.101,93 TL olarak belirlendi.

GSS PRİMİ NE KADAR 2025?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de 2025 yılında değişiklik gösteriyor. Sigortalı bir işte çalışmayan, anne, baba veya eş dolayısıyla bakmakla yükümlü olunan sıfatı taşımayanlar için GSS primi aylık 780,17 TL olacak. Hane içindeki kişi başına gelir, asgari ücretin üçte birinden az olduğunda bu primler devlet tarafından karşılanacak.

AYDA 30 GÜN ÇALIŞAN GÜNDELİKÇİ İÇİN SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

Ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı veya kapıcılar için 2025 yılında ödenecek prim 8.776,86 TL'dir.

EMEKLİ İŞÇİLER İÇİN 30 GÜNLÜK PRİM NE KADAR?

Ayda 30 gün çalışan emekli işçiler için 2025'te prim tutarı 8.386,77 TL olacaktır.

TARIM İŞÇİLERİ VE ŞOFÖRLER NE KADAR PRİM ÖDEYECEK?

Tarım işçileri 30 gün için 8.791,90 TL, şoförler ve sanatçılar ise işsizlik sigortasından yararlanıyorsa 9.231,95 TL prim ödeyecekler.

PART-TİME ÇALIŞANLAR NE KADAR PRİM ÖDER?

Part-time çalışanlar, işsizlik sigortasından yararlanmıyorsa 8.321,76 TL, yararlanıyorsa 9.101,93 TL prim öderler.

2025 YILINDA GSS PRİMİ NE KADAR?

2025'te GSS primi aylık 780,17 TL olarak belirlenmiştir.