30 Haziran günü Dünya Emekliler Günü olarak kutlanmakta

30 Haziran 2024 13:25 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:58

Emekliler, yıllar boyunca çalışarak toplumun gelişimine büyük katkılarda bulunmuş bireylerdir.

Emeklilerin yaşamlarına ve toplumdaki katkılarına dikkat çekmek için önemli bir fırsat sunan bir gün bulunmaktadır.

EMEKLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl 30 Haziran, Dünya Emekliler Günü olarak kutlanıyor.

Emekliler Günü, onların bu katkılarını takdir etmek ve onlara duyulan minnettarlığı ifade etmek için kutlanıyor.

Emeklilik döneminde de aktif bir yaşam sürdüren bireyler, gönüllü çalışmalar ve sosyal etkinliklerle topluma değer katmaya devam ediyorlar.

EMEKLİLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Dünya Emekliler Günü, emeklilerin toplumdaki yerini ve önemini bir kez daha hatırlatıyor ve onlara duyulan saygıyı ifade ediyor.

Bu özel günde, emeklilerin yaşamlarına değer katmak ve onları onurlandırmak için çeşitli etkinlikler ve programlar düzenleniyor.