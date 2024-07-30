30 Temmuz haftası halka arz takvimine göre yeni şirket başvuru onayı gelmedi
Halka arz ile ilgilenenlerin gündeminde bu haftanın halka arz takvimi yer alırken 29 Temmuz - 4 Ağustos haftasında başvurusu onaylanan şirket bulunmuyor. En son Dct Trading Dış Ticaret talep toplarken yarın işlem görmeye başlayacak.
Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hisseler merak edilirken DCTTR halka arzı 25-26 Temmuz'da talep topladı. Sürecin sona ermesiyle beraber Ana Pazar'da işlem görecek.
BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 30 TEMMUZ 2024?
Bu haftanın listesine göre SPK tarafından başvurusu onaylanan yeni şirket bulunmazken duyuru gelmesi halinde haberimizden yeni hisselere ulaşabilirsiniz.
DCT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25-26 Temmuz tarihlerinde talep toplayan şirketin sonuçları KAP'ta şöyle yer aldı:
"25 – 26 Temmuz 2024 tarihlerinde talep toplanan DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 14,00 TL olarak belirlenmiştir.
Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, nominal halka arz büyüklüğü olan 525.000.000 TL’nin 2,41 katına denk gelen filtrelenmemiş 1.267.375.060 TL nominal değerli talep gelmiştir.
Halka arz sonucunda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 37.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Dağıtım sonuçları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmuştur."
DCTTR HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Hisse, katılım endeksine uygun olarak işlem görürken ANA Pazar'da 14,00 TL'den satışa çıkacak. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla DCTTR koduyla işlem görecek.