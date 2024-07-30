30 Temmuz haftası halka arz takvimine göre yeni şirket başvuru onayı gelmedi

30 Temmuz 2024 13:42 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:13

DCT TRADING halka arz oluyor!

DCT TRADING halka arz oluyor!

Dct Trading halka arz fiyatı açıklandı! Büyüklüğü 525 milyon TL olacak

Dct Trading halka arz fiyatı açıklandı! Büyüklüğü 525 milyon TL olacak

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hisseler merak edilirken DCTTR halka arzı 25-26 Temmuz'da talep topladı. Sürecin sona ermesiyle beraber Ana Pazar'da işlem görecek.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 30 TEMMUZ 2024?

Bu haftanın listesine göre SPK tarafından başvurusu onaylanan yeni şirket bulunmazken duyuru gelmesi halinde haberimizden yeni hisselere ulaşabilirsiniz.

DCT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25-26 Temmuz tarihlerinde talep toplayan şirketin sonuçları KAP'ta şöyle yer aldı:

"25 – 26 Temmuz 2024 tarihlerinde talep toplanan DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 14,00 TL olarak belirlenmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, nominal halka arz büyüklüğü olan 525.000.000 TL’nin 2,41 katına denk gelen filtrelenmemiş 1.267.375.060 TL nominal değerli talep gelmiştir.

Halka arz sonucunda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 37.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Dağıtım sonuçları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmuştur."

DCTTR HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hisse, katılım endeksine uygun olarak işlem görürken ANA Pazar'da 14,00 TL'den satışa çıkacak. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla DCTTR koduyla işlem görecek.