30 yıl önce yayınlanan Bebek Firarda filmi 1994 yılında çekildi

28 Haziran 2024 22:29 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 22:19

14 Haziran'da vizyona giren Ters Yüz 2 filminin bir süre daha vizyonda kalması bekleniyor

14 Haziran'da vizyona giren Ters Yüz 2 filminin bir süre daha vizyonda kalması bekleniyor

Bebek Firarda (Baby's Day Out), 1994 yılında çekilen ve izleyicileri kahkahaya boğan bir komedi filmidir.

Patrick Read Johnson'un yönettiği bu film, 30 yıl önce sinemaseverlerle buluştu.

BEBEK FİRARDA FİLMİNİN KONUSU NE? OYUNCULAR KİM?

Bebek Firarda, kaçırılan bir bebeğin şehirdeki maceralarını konu alıyor.

Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle, Brain Haley ve Joe Pantoliano gibi oyuncuların yer aldığı film, eğlenceli sahneleri ve komik diyaloglarıyla dikkat çekiyor.

Filmde bebeğin kaçırılma hikayesi anlatırken, komik anlar yaşanıyor.

BEBEK FİRARDA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

99 dakika süren bu ABD yapımı film, $50.000.000 bütçeyle çekildi ancak ABD'de yalnızca $16.671.505 hasılat elde edebildi.

Bu bütçe ve hasılat arasındaki fark, filmin ticari başarısını kötü etkilemiş gibi gözükse de Bebek Firarda, yıllar içerisinde izleyiciler için bir klasik haline geldi.

Film, 1 Temmuz 1994 yılında yayınlandı.

Filmin 30. yılında, Bebek Firarda'nın komik ve unutulmaz sahneleri hala hafızalarda yerini koruyor.