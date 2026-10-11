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Aktüel
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 12:56

300 TL’lik cıvata Skoda'ya pahalıya patladı! 1.7 milyon araç geri çağrıldı

Skoda, maliyeti yalnızca 6 euro (yaklaşık 330 TL) olan bir cıvatadaki kusur nedeniyle dünya genelinde 1.719.030 aracını geri çağırdı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açabilecek arıza, Volkswagen Grubu'nun son yıllardaki en büyük geri çağırma operasyonlarından birini başlattı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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300 TL’lik cıvata Skoda'ya pahalıya patladı! 1.7 milyon araç geri çağrıldı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 12:56

Çek otomobil üreticisi , direksiyon sisteminde tespit edilen ciddi bir güvenlik riski nedeniyle dünya çapında 1.719.030 aracını servise çağırdı. Üstelik milyonlarca aracı etkileyen sorunun kaynağı, maliyeti yalnızca 6 euro olan tek bir cıvata.

Volkswagen Grubu bünyesinde Dieselgate skandalından bu yana gerçekleştirilen en büyük geri çağırma operasyonlarından biri olarak gösterilen karar, Kasım 2015 ile Ağustos 2026 arasında üretilen Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modellerini kapsıyor. Geri çağırmanın dikkat çeken bir başka yönü de henüz yeni teslim edilen otomobillerin de listede bulunması. Skoda tarihinde ilk kez, sahiplerine teslim edilmesinin üzerinden üç ay bile geçmeyen araçlar servise davet edildi.

BÜTÜN SORUN 6 EUROLUK BİR CIVATADAN ÇIKTI

Milyonlarca otomobilin geri çağrılmasına neden olan parçanın, direksiyon kutusunu ön aks alt şasisine bağlayan altıgen başlı bir cıvata olduğu belirlendi. Avrupa'da fiyatı 6 euro, yani yaklaşık 330 TL olan bu küçük parça, zamanla ciddi bir güvenlik tehlikesine dönüşebiliyor. Özellikle nemli hava koşulları ve kış aylarında yollara dökülen tuz gibi kimyasallar, cıvatanın korozyona uğramasına neden olabiliyor. Paslanmanın ilerlemesiyle bağlantı gevşeyebiliyor, hatta cıvata tamamen kırılabiliyor.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLEBİLİR

Asıl tehlike ise cıvatanın kırılmasının ardından ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda direksiyon kutusu, araca yalnızca tek bir bağlantı noktasından tutunarak çalışmaya devam ediyor.

Bu durum, özellikle direksiyon sisteminin yüksek yük altında kaldığı anlarda sürücünün araç üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açabiliyor. Aracın savrulması da olası riskler arasında gösteriliyor. Skoda, geri çağırma kapsamındaki otomobillerin yetkili servislerde kontrol edileceğini ve sorunlu cıvatanın korozyona karşı daha dayanıklı yeni bir parçayla ücretsiz değiştirileceğini bildirdi.

VOLKSWAGEN GRUBU'NDA SAYI 4.6 MİLYONA ULAŞTI

Skoda'nın aldığı karar, aslında Volkswagen Grubu genelinde devam eden çok daha büyük bir geri çağırma operasyonunun parçası. Aynı direksiyon bağlantısı sorunu nedeniyle daha önce Volkswagen, Audi ve SEAT markaları da araçlarını servise çağırmıştı. Skoda'nın da bu sürece katılmasıyla geri çağrılan toplam araç sayısı yaklaşık 4.6 milyona yükseldi.

İLK ARIZA 2024 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Sorunun geçmişi ise 2024 yılına kadar uzanıyor. İlk olarak tek bir araçta paslanmış cıvata tespit edildi. Ardından benzer vakaların görülmesi, problemin daha geniş bir araç grubunu etkileyebileceği endişesini gündeme getirdi.

ETİKETLER
#skoda
#Superb
#Volkswagen Grubu
#Octavia
#Cıvata
#Aktüel
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