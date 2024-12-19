3001, 3003, 4421, 3366, 4503, 4502 nitelik kodu nedir? KPSS merkezi atama kılavuzu erişime açıldı

19 Aralık 2024 11:41 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:46

ÖSYM tarafından bugün yayımlanan KPSS merkezi atama kılavuzunda yer alan 3001, 4421, 3366, 4503 nitelik kodlarının anlamı adayların gündemine yerleşti. Nitelik kodları alım yapan kadrolarda aranan özel şartlar anlamına geliyor.

KPSS ortaöğretim, lisans ve ön lisans alım yapan kadrolar ve kurumlar belli oldu

KPSS ortaöğretim, lisans ve ön lisans alım yapan kadrolar ve kurumlar belli oldu

KPSS​ sınavına giren milyonlarca adayın beklediği merkezi atama kılavuzu yayımlandı. Tabloda yer alan nitelik kodlarına göre özel şartlar öğreniliyor. Bugün tercih başvurularının başlamasının ardından 4478, 3366, 3179 nitelik kodlarının anlamı araştırıldı.

KPSS 3001, 3003, 4421, 3366, 4503, 4502 NİTELİK KODU NEDİR?

3001 nitelik kodu “3001-Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.” anlamına geliyor.

3003 koduyla adaylardan "Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan" şartı aranıyor.

4421 nitelik kodu "Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans programlarının birinden mezun olmak" şartıdır.

3366 koduyla adaylardan Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi gibi makine teknolojisi önlisans programlarından mezun olma şartı aranıyor.

4503 kodu, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi vb. bölümlerden mezun olma gerekliliği anlamına gelir.

4502 nitelik kodu "İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak" şartı arar.

KPSS 7257, 4431, 4429, 4478, 4611 NİTELİK KODU ANLAMLARI

7257 kodu, Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak şartı arar.

4431 nitelik kodu, İşletme, İşletmecilik vb. bölümlerden mezun olan adayları kapsar.

4429 kodu, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun şartı arıyor.

4478 nitelik kodu, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret lisans programından mezun olmak şartını arar.

4611 kodu, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarından mezun şartı arar.