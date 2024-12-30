31 Aralık nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığı belli oldu

30 Aralık 2024 17:07 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:14

31 Aralık Salı günü resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Yarın nüfus müdürlüklerinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise yarın açık olup olmadığına dair aramalara başladı. Resmi tatillerde devlet daireleri hizmet vermiyor.

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Yeni yıla girmemize az bir süre kaldı. 31 Aralık​ günü nüfus müdürlüklerine gidecek olanların gündeminde ise çalışma saatleri yer aldı. Yarın bankalar​, hastaneler, sağlık ocakları ve noterler açık olacak.

31 ARALIK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü resmi tatil​ takviminde yer almıyor. Bu sebeple yarın resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığından dolayı yarın nüfus müdürlükleri açık olacak.

Yarın müdürlüklerden hizmet alınabilirken1 Ocak günü kapalı olacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Her gün binlerce kişi nüfus müdürlüklerinde işlemlerini gerçekleştiriyor. Hafta içi her gün hizmet veren müdürlüklerin çalışma saatleri 08.30'da başlıyor. 12.30 ile 13.30 aralığında öğle arası olurken mesai 16.30'da sonlanıyor.

YARIN NOTERLER AÇIK MI?

Noterde işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 31 Aralık günü işlemlerini tamamlayabilecek. 1 Ocak​ gününün resmi tatil olmasından dolayı noterler çarşamba günü kapalı olacak.