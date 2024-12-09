31 Aralık resmi tatil mi? İşte, 2025 resmi tatil günleri
Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Yeni yıl heyecanı yaklaşırken milyonlarca kişi 31 Aralık 2024 Salı gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 2025 yılına dair resmi tatil takvimi ve yılbaşı tatili detayları.
Yeni yılın gelmesiyle hem çalışanlar hem de ebeveynler 1 Ocak Çarşamba gününün tatil olarak kabul edilip edilmediğini merak ediyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendirenyılbaşı tatil tarihleri belirlendi.
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2024 Salı günü, yılbaşı öncesi iş günü olarak devam edecek ve resmi tatil kapsamında olmayacak. Ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olarak kabul edildiğinden tüm Türkiye’de tatil günü olacak.
2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
Resmi tatiller takvimine göre 2025 yılında tatil olan günler şu şekilde;
Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba