2027 yılının yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı tatili takvimi gündeme geldi. Yeni yılın ilk gününün hafta içine denk gelmesi, tatil süresine ilişkin araştırmaları artırdı. Özellikle 31 Aralık Perşembe günü kamu kurumları, özel sektör ve okullarda çalışma düzeninin nasıl olacağı merak ediliyor.

Resmî tatil takvimine göre yılbaşı tatili 1 Ocak günü uygulanıyor. 31 Aralık için ise genel bir yarım gün veya resmî tatil uygulaması bulunmuyor. İşte 2027 yılbaşı tatili ve çalışma takvimi...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2026 Perşembe günü resmî tatil değildir. Yılbaşı öncesindeki bu tarihte yarım gün tatil uygulaması da bulunmuyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak günü uygulanıyor.

Bu nedenle 31 Aralık Perşembe günü kamu kurumlarında ve özel sektörde normal mesai düzeninin devam etmesi bekleniyor. Öğleden sonra için de genel bir yarım gün tatil kararı bulunmuyor.

31 ARALIK ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

31 Aralık 2026 Perşembe günü özel sektör çalışanları için resmî tatil veya yarım gün izin hakkı bulunmuyor. İş yerlerinde normal çalışma düzeni uygulanacak. Ancak işverenler kendi kararları doğrultusunda çalışanlarına izin verebilecek veya mesai saatlerinde değişiklik yapabilecek.

1 Ocak 2027 Cuma günü ise resmî tatil kapsamında bulunuyor. Özel sektörde çalışanların bu tarihteki çalışma ve ücret uygulamaları ilgili mevzuat ve iş sözleşmesi hükümlerine göre belirleniyor.

31 ARALIK KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

31 Aralık Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai devam edecek. Resmî tatil kapsamında bulunmayan bu tarihte kamu çalışanları için genel bir izin uygulaması söz konusu değil.

1 Ocak 2027 Cuma günü ise yılbaşı resmî tatili nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak. Sağlık kuruluşlarının acil servisleri ve kesintisiz hizmet sunması gereken birimleri kendi çalışma düzenleri kapsamında hizmet vermeyi sürdürecek.

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık 2026 Perşembe günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde bu tarih için herhangi bir tatil bulunmuyor.

1 Ocak 2027 Cuma günü ise resmî tatil nedeniyle okullarda ders yapılmayacak. Cumartesi ve pazar günlerinin de hafta sonuna denk gelmesiyle öğrenciler üç gün boyunca okula gitmeyecek.

2027 YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2027 yılının ilk günü olan 1 Ocak, cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin hafta sonuyla birleşmesi sayesinde hafta sonu tatili yapan çalışanlar ve öğrenciler üç gün aralıksız dinlenme fırsatı bulacak.

2027 yılbaşı çalışma ve tatil takvimi şöyle:

Tarih Gün Durum 31 Aralık 2026 Perşembe Normal çalışma günü 1 Ocak 2027 Cuma Resmî tatil 2 Ocak 2027 Cumartesi Hafta sonu 3 Ocak 2027 Pazar Hafta sonu 4 Ocak 2027 Pazartesi Normal mesai ve eğitim

2027 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2027 yılbaşı tatili resmî olarak 1 gün uygulanacak. Ancak 1 Ocak'ın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonuyla birleşen tatil süresi, hafta sonu izinli olan çalışanlar ve öğrenciler için toplam 3 gün olacak.

31 Aralık Perşembe günü yıllık izin kullanan çalışanlar ise tatillerini 4 güne çıkarabilecek. Böylece 31 Aralık Perşembe ile 3 Ocak Pazar arasındaki dönemde kesintisiz dinlenme imkanı elde edilebilecek. Ancak 31 Aralık'ın tatil kapsamına girmediği ve bu gün için ayrıca izin alınması gerektiği unutulmamalı.