31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatiline geri sayım

12 Aralık 2024 08:25 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 08:28

Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Yeni yılın heyecanı yaklaşırken milyonlarca kişi, 31 Aralık 2024 Salı gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 2025 yılbaşı tatili hakkında merak edilen detaylar…

Yeni yıl heyecanı yaklaştıkça, çalışanlar ve aileler tatil​ planlarını şimdiden yapmaya başladı. 31 Aralık​ mesai düzenine göre, yılbaşı​ tatili 1 Ocak​ Çarşamba günü başlayacak ve çalışanlara bir günlük dinlenme fırsatı sunacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2024 Salı günü, yılbaşı öncesi bir iş günü olarak kabul edilecek ve resmi tatil kapsamına girmeyecek. Çalışanlar için normal mesai düzeni geçerli olacak.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü, Türkiye​ genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu tarihte okullar, kamu kurumları ve birçok özel sektör kapalı olacak. Vatandaşlar yılın ilk gününü tatil yaparak değerlendirebilecek.