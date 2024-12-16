31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatiline kısa süre kaldı

16 Aralık 2024 10:24 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:37

2024 yılının sona ermesine kısa süre kala 31 Aralık günün yarım gün olup olmadığı vatandaşın gündeminde yer aldı. Yeni yıla giriş yapacağımız 31 Aralık günü işe ve okula gidecek olanlar yarım gün olup olmadığını merak ediyor.

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Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak​ resmi tatil​ olarak geçiyor. Bu sene yılbaşı​ tatili Çarşamba gününe denk gelirken bir önceki günün yarım gün olup olmadığı gündeme geldi.

31 ARALIK​ YARIM GÜN MÜ?

Salı gününe denk gelen 31 Aralık yarım gün olmazken 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı tatil olacak. Buna göre 31 Aralık tarihinde okullarda eğitime, iş yerlerinde mesaiye devam edilecek.

1 OCAK YILBAŞI TATİL Mİ OLACAK 2025?

Yeni yıla gireceğimi 31 Aralık gecesinin sonrasındaki gün resmi tatil olarak sayılıyor. 1 Ocak, Çarşamba gününe denk gelirken resmi tatil olarak geçiyor.

Buna göre 1 Ocak günü okullar​ tatil olacak.