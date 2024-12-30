31 Aralık yarım gün tatilinin ne zaman kalktığı vatandaşın gündeminde

30 Aralık 2024 11:34 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:41

Yeni yıla girmemize az bir süre kala öğrenciler ve çalışanların gündeminde 31 Aralık günün yarım gün olup olmadığı yer aldı. Uzun yıllar önce yarım gün olduğu iddia edilirken son yıllarda yarım gün uygulaması gerçekleşmedi.

2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

2025 yılına girmemize kısa süre kala yarın okulların yarım gün olup olmayacağı yeniden tartışma oldu. Resmi tatil​ olmamasından dolayı dersler tam gün işlenecek ve iş yerlerinde tam gün mesai uygulanacak.

Sosyal medyada ise 31 Aralık​ gününün eskiden yarım gün olduğu iddia ediliyor.

31 ARALIK YARIM GÜN TATİLİ NE ZAMAN KALKTI?

Yeni yıla girilecek olan 31 Aralık gününün eski yıllarda yarım gün olduğu iddiaları sosyal medyada dolanmaya başladı. 1992 ile 1996 yılları aralığında yarım gün olarak uygulandığı iddia edilirken bazı kişiler de bu bilginin yanlış olduğunu söylüyor.

31 Aralık günü ülkemizde uzun zamandır yarım gün olarak uygulanmıyor. Bu nedenle bu sene de yarım gün olmayacak ve tam gün olarak devam edecek.

YARIN DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

31 Aralık gününün resmi tatil olmamasından dolayı mesailer tam gün olarak devam edecek. Buna göre yarın kamu kurumları, kargolar, bankalar, hastaneler ve devlet daireleri tam gün olarak hizmet verecek.