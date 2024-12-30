31 Aralık yarın kargolar çalışıyor mu? Vatandaşlar salı günü kargoların çalışma durumunu araştırdı

30 Aralık 2024 09:41 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:53

Yeni yıla girmemize kısa süre kala 31 Aralık Salı günü kargo bekleyenler kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. 1 Ocak günü resmi tatil olurken PTT ve kargo şirketleri kapalı olacak.

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti düşürüldü! Artık kargolar da ücretli

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti düşürüldü! Artık kargolar da ücretli

2024 yılının sonuna yaklaşmamızla beraber kargoların yılbaşında çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Yeni yılda sevdiklerimize hediye göndermek isterken aracı kullandığımız kargo​ şirketleri 31 Aralık​ günü işlemlerine devam edecek. 1 Ocak​ Çarşamba günü resmi tatil​ olmasından dolayı ulaştırma hizmetleri durdurulacak.

31 ARALIK KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

31 Aralık Salı günü resmi tatil değildir. Bu sebeple kargo şirketleri dağıtım işlemlerine devam edecek. PTT kargo da açık olurken hafta içi normal mesai düzenini sürdürecek. Vatandaşlar 1 Ocak günü kargolarını alamazken 31 Aralık tarihinde paketlerine ulaşabilecek ve başkalarına gönderebilecek.

Buna göre 31 Aralık'ta kargolar çalışıyor.

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık Salı, kargo şirketleri dağıtım işlemlerine devam edecek. Salı gününün resmi tatil kapsamında olmaması sebebiyle paket dağıtım işlemleri sürerken yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, kargo şirketlerine tatildir.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri değişkenlik gösterebiliyor. Çoğu firma cumartesi günü hizmet verirken pazar günleri kapalı oluyor.

Yurtiçi kargo​, MNG, Sürat kargo, Aras kargo​ ve UPS pazar günler kapalı olmakta. Yurtiçi cumartesi günü 09.00 ile 16.00 aralığında hizmet verirken MNG 08.30 ile 14.00 aralığında çalışıyor. UPS cumartesi günleri 15.00'a kadar dağıtım yaparken Aras kargo 08.30 ile 13.00 aralığında çalışıyor.