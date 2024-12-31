31 Aralık yılbaşı gecesi Yemeksepeti, İsteGelsin, Getir, Banabi ve Trendyol Yemek çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

31 Aralık 2024 17:03 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:10

2025 yılına girmemize kısa süre kaldı. Akşam evinde sevdikleri ile vakit geçirecek olanlar Trendyol Yemek, Getir İsteGelsin, Banabi gibi online yemek sitelerinden yemek siparişi vermeyi planlıyor. Yılbaşı akşamı olmasından dolayı kapalı olacağını düşünenler ise açık mı, kapalı mı araştırmaya başladı.

Milli Piyango sonuçları ve MPİ Online bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango sorgulama 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi

Milli Piyango sonuçları ve MPİ Online bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango sorgulama 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi

Milli piyango ikramiye ve amorti sonuç sorgulama ekranı! 31 Aralık yeni yıl bilet çekilişinde rakamlar belli oluyor

Milli piyango ikramiye ve amorti sonuç sorgulama ekranı! 31 Aralık yeni yıl bilet çekilişinde rakamlar belli oluyor

Yeni yıla gireceğimiz 31 Aralık Salı akşamı Trendyol Yemek, Getir ve İsteGelsin gibi platformlarından sipariş verecek olanlar açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Online sipariş platformlarından sipariş verecek olanlar için saat kaça kadar açık olacağını derledik.

31 ARALIK TRENDYOL YEMEK, GETİR AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR?

31 Aralık gününün resmi tatil olmamasından dolayı online sipariş platformlarında hizmetin devam etmesi bekleniyor. Platformların çalışma saatleri belli olurken sitesinde yer alan çalışma saatlerine uymaları tahmin ediliyor.

YEMEKSEPETİ İSTEGELSİN, BANABİ YILBAŞINDA ÇALIŞIYOR MU?

Bu akşamın resmi tatil olmamasından dolayı dükkanlar, marketler ve mağazalar normal çalışma saatlerine devam edecek. 31 Aralık yılbaşı akşamı Yemeksepeti ve Banabi gibi online sipariş sitelerinin açık olması bekleniyor.