31 Aralık'ta üniversiteler tatil mi? Yeni yıl öncesi derslerin durumu merak edildi
31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin üniversitelerde tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 2024 yılında 31 Aralık Salı gününe denk geliyor ve resmi tatil sayılmıyor. Bu sebepten dolayı da üniversitelerde 31 Aralık 2024 tarihinde dersler işlenecek.
Yeni yılda tatil planı yapan üniversite öğrencileri tarafından 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde derslerin işlenip işlenmeyeceği araştırılıyor.
31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde üniversitelerin tatil olup olmadığı belli oldu.
31 ARALIK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 31 Aralık tarihi ülkemizde resmi tatil veya yarım gün olarak belirtilmiyor.
Bu sebepten dolayı da 31 Aralık 2024 Salı günü üniversiteler eğitim-öğretimlerine d
Türkiye'de 31 Aralık resmi tatil olarak geçmiyor. Bu sebepten dolayı da üniversitelerde 31 Aralık Salı günü dersler işlenmeye devam edecek.
1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
2025 yılında 1 Ocak, Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak sayılan 1 Ocak tarihinde kamu kurumları ve okullar tatil yapacak.
Bu kapsamda üniversitelerde de 1 Ocak 2025 tarihinde dersler işlenmeyecek.
2025 yılı resmi tatil takvimi ise şöyle:
- Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,
- Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,
- Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,
- Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,
- Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,
- Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,
- Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,
- Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba