31 Aralık'ta üniversiteler tatil mi? Yeni yıl öncesi derslerin durumu merak edildi

30 Aralık 2024 13:49 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:20

31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin üniversitelerde tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 2024 yılında 31 Aralık Salı gününe denk geliyor ve resmi tatil sayılmıyor. Bu sebepten dolayı da üniversitelerde 31 Aralık 2024 tarihinde dersler işlenecek.

2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

2 Ocak okullar tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde

Yeni yılda tatil planı yapan üniversite öğrencileri tarafından 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde derslerin işlenip işlenmeyeceği araştırılıyor.

31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde üniversitelerin tatil olup olmadığı belli oldu.

31 ARALIK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 31 Aralık tarihi ülkemizde resmi tatil veya yarım gün olarak belirtilmiyor.

Bu sebepten dolayı da 31 Aralık 2024 Salı günü üniversiteler eğitim-öğretimlerine d

Türkiye'de 31 Aralık resmi tatil olarak geçmiyor. Bu sebepten dolayı da üniversitelerde 31 Aralık Salı günü dersler işlenmeye devam edecek.

1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

2025 yılında 1 Ocak, Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak sayılan 1 Ocak tarihinde kamu kurumları ve okullar tatil yapacak.

Bu kapsamda üniversitelerde de 1 Ocak 2025 tarihinde dersler işlenmeyecek.

2025 yılı resmi tatil takvimi ise şöyle: