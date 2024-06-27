31. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihi açıklandı

27 Haziran 2024 11:22 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:37

31. Dönem POMEM fiziki yeterlilik ve on sağlık kontrolü sınavları yapılmıştı.

Şimdi ise Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 31. Dönem POMEM Mülakat sınavına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihleri resmi internet sitesinde açıklandı.

Adaylar tarafından sınav yerleri ve tarihlerin nasıl öğrenileceği merak ediliyor.

POMEM MÜLAKAT SINAVI YERİ, TARİHİ NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM Mülakat Sınavı yeri ve tarihini öğrenmek isteyen adayların ilk önce e-Devlet'e giriş yapmaları gerekiyor.

Daha sonra Polis Akademisi Başkanlığı'nın hizmetleri arasında bulunan "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" bölümünden adaylar mülakat yeri ve tarihini öğrenebilecek.

31. DÖNEM POMEM KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre 31. Dönem POMEM'e lisans mezunu 6 bin erkek 1.500 kadın öğrenci alınacak.

POMEM PUANI NASIL HESAPLANIR?

POMEM giriş puanı hesaplanırken, KPSS puanının yüzde 25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının yüzde 25'i, Mülakat Sınavı puanın ise yüzde 50'si toplanır.

Başarı sıralaması puanında eşitlik sağlandığı taktirde ise sırasıyla KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınıyor.