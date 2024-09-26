31.692 TL olan IMEI kayıt ücretinin 2025 yılında 45.953 TL'ye yükselmesi bekleniyor

26 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 14:24

Yurt dışından telefon almak isteyen vatandaşların Türkiye'de kullanabilmek için ödediği IMEI kayıt ücretinin 2024 yılında ne kadar olduğu gündem oldu. 2025 yılında IMEI kayıt ücretinin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İlk üç şaşırtmadı! En çok IMEI kaydı yapılan telefon markaları belli oldu

İlk üç şaşırtmadı! En çok IMEI kaydı yapılan telefon markaları belli oldu

Her yıl Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar ile IMEI kayıt ücreti yeniden belirleniyor

Bu kapsamında yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getiren vatandaşlar Türkiye​'de cihazlarını kullanabilmek için IMEI kaydını yaptırıyor.

Pasaporta işlenen kayıt işlemi sonrasında telefon Türkiye'de kullanıma açılıyor.

Vatandaşlar tarafından 2025​ IMEI kayıt ücretinin ne kadar olacağı araştırılıyor.

2024​ IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 2024 yılında yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL olarak belirlenmişti.

Yıl sonuna kadar geçerli olacak olan karar kapsamında vatandaşların telefonlarını Türkiye'de kullanabilmeleri için bu ücreti ödemeleri gerekiyor.

2025 YILINDA IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeniden Değerleme Oranı'nın 2025 yılında yüzde 42,76 olarak hesaplanması durumunda IMEI kayıt ücretinin 31 bin 962 TL'den 45 bin 953 TL'ye yükseleceği iddia ediliyor.

IMEI kayıt ücretine 2025 yılında ne kadar zamlanacağı ilerleyen günlerde netleşecek.

IMEI KAYIDI NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

IMEI kayıtları e-Devlet sistemi üzerinden Bilgi Teknolojileri Merkezi'nin (BTK) bölümünde yer alan "IMEI Kaydet" hizmeti üzerinden yapılıyor.

Cep telefonu kayıt ücretini ise vatandaşlar vergi dairelerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği banka ve sistemler üzerinden yatırılıyor.