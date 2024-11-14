32. dönem POMEM alımı ne zaman araştırılıyor

14 Kasım 2024 21:14 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 21:45

Polis olmak isteyen vatandaşlar Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvurularının başlayacağı tarihi araştırıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Polis Akademisi​ Başkanlığı tarafından belirlenecek POMEM​ kontenjanları sonucunda polis alımı yapılacak.

32. dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

32. DÖNEM POMEM ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından 32. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

Geçtiğimiz yıl ise POMEM başvuruları 4 ile 14 Nisan 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

POMEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2024 POMEM başvuruları, yayınlanan kılavuz doğrultusunda yapılacak.

e-Devlet POMEM başvuru formunun doldurulması ile yapılacak işlemlerde adaylar başvuru sayfasının altında yer alan 'ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET' butonuna basarak başvuru işlemini sonlandıracak.