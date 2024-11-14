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32. dönem POMEM alımı ne zaman araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 21:14 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 21:45
32. dönem POMEM alımı ne zaman araştırılıyor

Polis olmak isteyen vatandaşlar Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvurularının başlayacağı tarihi araştırıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Polis Akademisi​ Başkanlığı tarafından belirlenecek POMEM​ kontenjanları sonucunda polis alımı yapılacak.

32. dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

32. dönem POMEM alımı ne zaman araştırılıyor - 1. Resim

32. DÖNEM POMEM ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından 32. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

Geçtiğimiz yıl ise POMEM başvuruları 4 ile 14 Nisan 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

32. dönem POMEM alımı ne zaman araştırılıyor - 2. Resim

POMEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2024 POMEM başvuruları, yayınlanan kılavuz doğrultusunda yapılacak.

e-Devlet POMEM başvuru formunun doldurulması ile yapılacak işlemlerde adaylar başvuru sayfasının altında yer alan 'ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET' butonuna basarak başvuru işlemini sonlandıracak.

Sıkça Sorulan Sorular
P93, baraj puanı 60

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Kaynak: TGRT Haber
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