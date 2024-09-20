32. Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz duyurulmadı

20 Eylül 2024 13:41 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 13:46

Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru tarihinin açıklanmasını bekliyor. Polis olmak için eğitim alacak olan kişiler POMEM başvuru şartlarını ve yaş sınırını da araştırdı.

Mezun olmadan atama olmaz ama KPSS sınavına girilebilir

Mezun olmadan atama olmaz ama KPSS sınavına girilebilir

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan memurların yetiştirildiği ve meslek eğimi verildiği Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuruları yakından takip ediliyor.

Bugün erişime açılan KPSS​ Ön lisans sınav sonuçlarıyla beraber polis nasıl olunur sorusu da binlerce gencin gündemine yerleşti.

2024 POMEM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezi 32. dönem başvuruları henüz başlamadı. 31. dönemde başvuruların tarihi 4 - 14 Nisan olarak belirlenmişti.

Bu yıl başvuruların başlangıç tarihine dair duyuru gelmedi.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI 2024?

Resmi sitede yer alan şartlardan bazıları şöyle:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin

(c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

Genel şartları öğrenmek için POMEM resmi sitesinde yayımlanan kılavuzu inceleyebilirsiniz.