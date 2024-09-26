32. dönem POMEM başvurularının 2025 Nisan ayında başlaması bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

26 Eylül 2024 15:55 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:56

KPSS Lisans ve Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından 32. dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan başvuruların şartları ve kontenjanları da adaylar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor.

ÖSYM tarafından 1 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen KPSS​ Ön Lisans sınavının sonuçları 20 Eylül'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuruları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 32. dönem POMEM​ başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 31. dönem POMEM başvuruları 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sonuçlar ise başvuruların sona ermesinin ardından dört gün sonra 18 Nisan'da açıklandı. 2025 yılında da POMEM başvurularının aynı tarihlerde yapılması bekleniyor. POMEM İÇİN KPSS'DEN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR? POMEM'e başvurmak için adayların ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavından P3 puan türünden en az 60 almaları gerekiyor. POMEM KADINLAR VE ERKEKLERDE BOY SINIRI VAR MI? 31. dönem POMEM başvuru şartlarına göre kadınların 162 cm, erkeklerin ise 167'den kısa olmamaları gerekiyor. Ayrıca şartlar arasında adayların beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmaları gerektiği yer alıyor.