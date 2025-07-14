32. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı’ndan beklenen açılama geldi.

12 bin öğrenci alımı yapılacak olan 32. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı.

POMEM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yapılan son dakika duyurusuna göre 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Sınav sonuçları adaylara, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek.

Adaylar sonuçları sadece resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Öte yandan yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitesinden açıklanacak. Adayların bu süreçle ilgili de resmi duyuruları takip etmesi gerekecek.

1.440 lisans mezunu kadın, 8.160 lisans mezunu erkek, 2.040 ön lisans mezunu erkek ve 360 ön lisans mezunu kadın aday POMEM için ter dökmüştü.