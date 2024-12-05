32. Dönem POMEM ön başvuru süreci devam ediyor: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

05 Aralık 2024 14:02 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 14:06

32.dönem POMEM polis alımı başvuru süreci devam ediyor. Ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, polis olma hayali kuran adayların gündeminde yer alıyor.

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POMEM​ polis alımı sürecinin detaylarına dair araştırmalar hız kazandı. Alımlar, KPSS​'den en az 60 puan alan önlisans mezunları ve 65 puan alan lisans mezunları için yapılacak.

32.DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önceki yıllar baz alındığında polis alımı ön başvuru sonuçlarının aralık ayının ikinci haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

32.DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, 9 Aralık Pazartesi gününe kadar ön başvuru işlemlerini Polis Akademisi internet sitesi üzerinden tamamlayacak.

POMEM POLİS KADROSU KAÇ KİŞİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ 32.dönem POMEM polis kadro sayısını açıklamıştı:

"Türkiye'de 28. huzur ve güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9600, bunun 8160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından ise 2400 polis almak istiyoruz. Bunun 2040'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum."

Buna göre; 12 bin polis memuru alımı yapılacak.