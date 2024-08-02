32 üyeden oluşan NATO’da İsrail yer almıyor

02 Ağustos 2024 23:31 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 23:42

Son zamanlarda gündemde yer alan İsrail'de gerginlik sürerken İran ile arasında da çatışma yaşanıyor.

İsrail'in neden NATO'da olmadığı merak konusu olurken üye olan ülkeler de gündeme geldi. İran - İsrail son dakika haberleri yakından takip edilirken İran devlet televizyonunda "savaş" sinyali verildi.

İSRAİL NATO ÜYESİ Mİ, NEDEN DEĞİL?

32 üyesi bulunan NATO'da İsrail yer almıyor.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü veya NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ülkeleri tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kuruldu. Farklı dönemlerde 20 ülkenin daha dahil olduğu uluslararası askerî ittifaktır.

NATO'YA ÜYE OLAN ÜLKELER 2024

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Finlandiya, İsveç NATO üyesi olan ülkeler arasında yer alıyor.

İSRAİL - İRAN ARASINDA SAVAŞ SİNYALLERİNE YÖNELİK HABERLER KONUŞULUYOR

İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi iddiaları konuşulurken İran Devlet Televizyonu'nda "Önümüzdeki saatlerde Dünya olağanüstü manzaralara ve çok önemli gelişmelere tanık olacak" ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Muhammed Marandi ise sosyal medya hesabı üzerinden füze fotoğrafları paylaşarak “Geliyor” notunu ekledi.