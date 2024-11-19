32.dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman? Kadro sayısı belli oldu

19 Kasım 2024 08:16 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:19

32.dönem POMEM polis alımı başvuruları, polis olma hayali kuran adayların gündeminde yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya POMEM polis alımlarında kadro sayısını açıkladı.

POMEM​ polis alımı sürecinin detaylarına dair araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, "179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

32. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl POMEM başvuruları 31. dönem için 4-14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı.

Bu sebeple 32.dönem POMEM başvurularının aynı tarih aralığında başlaması öngörülüyor.

POMEM POLİS KADROSU KAÇ KİŞİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 32.dönem POMEM polis kadro sayısını açıkladı:

"Türkiye'de 28. huzur ve güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9600, bunun 8160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından ise 2400 polis almak istiyoruz. Bunun 2040'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum."

Buna göre; 12 bin polis memuru alımı yapılacak.