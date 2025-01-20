32. dönem POMEM sınavı ne zaman? POMEM sınavına girecek adaylar süreci merak ediyor

20 Ocak 2025 20:01 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 20:02

21 Kasım 09 Aralık 2024 tarihleri arasında ön başvuruların alınmasının ardından 32. dönem POMEM polis alımı ile ilgili sınav takvimi merak ediliyor.

32. Dönem POMEM sınavına başvuruda bulunan 167.692 adaydan 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

Sınava girmeye hak kazanan vatandaşlar 32. dönem POMEM sınav tarihinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

32.DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

32.dönem POMEM sınav tarihi henüz belli olmadı.

Sınav tarihine ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile bin 440 kadın ve önlisans mezunu 2 bin 040 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin 000 öğrenci alımı yapılacak.

84 BİN 807 ADAY KATILACAK

335’i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46 bin 480 erkek ve 37 bin 813 kadın ile önlisans mezunu 50 bin 223 erkek ve 33 bin 176 kadın olmak üzere toplam 167 bin 692 aday başvuruda bulundu.