34 ilçede ders süresi kısaldı! İstanbul'da okul saatleri değişti mi?

18 Ekim 2024 17:05 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:22

MEB tarafından yayınlanan genelge kapsamında İstanbul Valiliği 34 ilçede okullarda ders saatlerini değiştirdi. Ders saatlerinin değişmesinin ardından okul saatleri değişecek mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu yeni bir genelge​ gönderildi.

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatleri değiştirildi.

Öğrenciler ve velileri tarafından okul saatleri değişecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

OKUL SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından 34 ilçede yapılan değişiklik kapsamında ikili eğitim yapılan okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi.

Genelgede yer alan bilgilere göre mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için tüm tedbirlerin alınması genelgede istendi.