39A, 47E, 49A, 47F, 38M hatları Alibeyköy Entegrasyon Projesi sebebiyle 24 Haziran'dan itibaren kapalı olacak

11 Haziran 2024 11:34 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:43

İstanbul'da sıklıkla kullanılan otobüs hatlarından bazıları 24 Haziran itibarıyla kapatılacak. Alibeyköy Entegrasyon Projesi kapsamında gerçekleşen çalışmalar sebebiyle kapatılan hatların hangileri olduğu araştırılırken 39A, 47E, 49A, 47F, 38M hatları ne zaman geri gelecek merak edildi.

39Y, 94Y, 38T, 39O, 49T OTOBÜS HATLARI NEDEN YOK?

İETT'nin resmi internet sitesinde yaptığı duyuruya göre bazı hatlar 24 Haziran itibarıyla kapatılacak. Alibeyköy Entegrasyon Projesi çalışmaları nedeniyle kapatılacak olan hatların listesi şöyle:

39A (Akşemsettin-Vezneciler)

39Y (Yeşilpınar-Vezneciler)

94Y (Yeşilpınar-Bakırköy)

47E (Binevler-Eminönü)

49K (Binevler-Şişli)

38T (Yeni Mahalle Metro-Harbiye)

55V (Gaziosmanpaşa-Vezneciler)

39 (Akşemsettin-Yenikapı)

49A (Akşemsettin-Şişli)

39O (Yeşilpınar-Otogar)

49Y (Yeşilpınar-Şişli)

39D (Yeşilpınar-Yenikapı)

49T (Yeşilpınar-Taksim)

47F (Çırçır Metro-4.Levent Metro)

38M (Cevatpaşa/Küçükköy-Mecidiyeköy)

KAPALI OLAN HATLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Çalışma gerçekleşmesi sebebiyle kapalı olacak olan otobüs hatlarının ne zaman açılacağına dair bilgilendirme yapılmazken alternatifler üretildi. Buna göre 50 kodlu ana ve TM kodlu besleme hatları arasında aktarmalar ve TM kodlu besleme hatlarının T5 (Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı) Tramvay Hattı ile olan aktarmalarından ücretsiz olarak yararlanılacak.

İETT tarafından yapılan duyuru şöyle oldu: