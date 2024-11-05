4 - 10 Kasım haftası 2024 halka arz takvimi! Yatırımcının gözü yeni hisse duyurusunda

05 Kasım 2024 15:46 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:51

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından halka arz başvurusu onaylanan hisseler yatırımcının dikkatini çekti. Bu haftanın halka arz takvimi beklenirken SPK'dan gelen onaylı şirketler de merak ediliyor.

En son binbin şirketi halka arz​ olurken bu haftanın şirketleri de merak konusu oldu.

SPK​'nın başvuruları onaylamasının halinde halka arz takvimine yeni hisseler ekleniyor. Yatırımcılar ise her gün takvimi kontrol ederek satın alabileceği şirketleri öğrenebiliyor.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 5 KASIM 2024?

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından yeni başvuru onayı bulunmuyor. Takvimde en son binbin, Durukan Şekerleme ve Cem Zeytin hisseleri bulunuyor. Taslak arzların duyurulmasıyla beraber bu haftanın şirketini öğrenebileceğiz.

Şu an için yeni hisse​ bulunmuyor.

2024 HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER NELER?

SPK tarafından başvurusu onaylanan ve hazırlanan hisseler belli oldu. Taslak arzlardan bazıları şöyle:

Eston Yapı A.Ş.

Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.

Vakıf Faktoring A.Ş.

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Fiba Faktoring A.Ş.

Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.

Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.