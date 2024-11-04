4 aylık enflasyon farkı ekim ayı rakamlarının ardından netleşti

04 Kasım 2024 09:49 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:31

Türkiye İstatistik Kurumu bugün ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamının ardından 4 aylık oran da belli oldu. Ocak ayına gelmemizle beraber zam miktarları gündeme taşındı.

Ekim ayı enflasyonu bugün belli oluyor: Kira ve diğer zamlar da açıklanacak

Ekim ayı enflasyonu bugün belli oluyor: Kira ve diğer zamlar da açıklanacak

Ekim ayı enflasyon verileri​ bugün TÜİK​ tarafından 10.00'da duyuruldu. Ekonomistlerin beklentisinin ortalaması yüzde 2,46 olurken veriler de belli oldu.

Memur ve emeklilerin de gündeminde 4 aylık enflasyon farkı yer alırken oranın duyurulmasıyla beraber oranlar netleşti.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU, NE KADAR 2024?

4 aylık enflasyon farkı %31,71 oldu. TÜFE'deki değişim 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için %3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97 ve Ekim ayı için yüzde 2.88 zam elde etti. Kümülatif fark ise %12,03 oldu.

Eylül ayında enflasyon yıllık bazda yüzde yüzde 49,38, aylık bazda yüzde 2,97 olmuştu. Eylül ayı oranlarının duyurulmasıyla beraber 3 aylık zam farkı yüzde 8.92 olmuştu.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI TAHMİNLERİ

AA Finans'ın, enflasyon verilerine yönelik beklenti anketine 16 ekonomist katıldı. Beklentilere göre ekim ayı enflasyon ortalaması %2,46 olurken, ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında oldu.

Tahminlere göre bir önceki ay %49,38 olan yıllık enflasyonun %47,98'e inmesi bekleniyor. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ise %44,23 oldu.