4 aylık enflasyon farkı ekim ayı rakamlarının ardından netleşti
Türkiye İstatistik Kurumu bugün ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamının ardından 4 aylık oran da belli oldu. Ocak ayına gelmemizle beraber zam miktarları gündeme taşındı.
Ekim ayı enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından 10.00'da duyuruldu. Ekonomistlerin beklentisinin ortalaması yüzde 2,46 olurken veriler de belli oldu.
Memur ve emeklilerin de gündeminde 4 aylık enflasyon farkı yer alırken oranın duyurulmasıyla beraber oranlar netleşti.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU, NE KADAR 2024?
4 aylık enflasyon farkı %31,71 oldu. TÜFE'deki değişim 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 oldu.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için %3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97 ve Ekim ayı için yüzde 2.88 zam elde etti. Kümülatif fark ise %12,03 oldu.
Eylül ayında enflasyon yıllık bazda yüzde yüzde 49,38, aylık bazda yüzde 2,97 olmuştu. Eylül ayı oranlarının duyurulmasıyla beraber 3 aylık zam farkı yüzde 8.92 olmuştu.
EKİM AYI ENFLASYON ORANI TAHMİNLERİ
AA Finans'ın, enflasyon verilerine yönelik beklenti anketine 16 ekonomist katıldı. Beklentilere göre ekim ayı enflasyon ortalaması %2,46 olurken, ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında oldu.
Tahminlere göre bir önceki ay %49,38 olan yıllık enflasyonun %47,98'e inmesi bekleniyor. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ise %44,23 oldu.