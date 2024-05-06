4 Haziran Salı günü oynanacak İtalya - Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

06 May 2024 15:27 - Güncelleme : 06 May 2024 15:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından maçın biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı ve nerede oynanacağı araştırılıyor.

Türkiye - İtalya 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlık maçı biletleri satışa çıktı.

TFF tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da deplasmanda İtalya ile oynayacağı Özel müsabakanın misafir takım tribün bilet satış organizasyonu ev sahibi federasyon tarafından gerçekleştirilmektedir. Misafir tribün biletleri bugün itibarıyla satışa çıkarılmıştır."

Maç İtalya'nın Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadı'nda Türkiye saati ile 22.00'da oynayacak.