4. sınıfta takdir teşekkür var mı 2025?

16 Ocak 2025 16:47 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:52

MEB takvimine göre 2025 yılında karne günü 17 Ocak olarak belirlendi. Yarın milyonlarca öğrenci karnesini alırken takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacağını heyecanla bekliyor. 4. sınıflar ise takdir belgelerini almayı bekliyor.

Yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak! 20 milyon öğrenci tatile çıkıyor

Yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak! 20 milyon öğrenci tatile çıkıyor

Türkiye'de yarın milyonlarca öğrenci dönem sonu notlarının bulunduğu karnelerine ulaşacak. İlkokul öğrencileri, yeni MEB düzenlemesine göre gelişim raporu alırken diğer öğrenciler yarın karnelerine ve takdir - teşekkür belgelerine ulaşacak.

4. SINIFTA TAKDİR TEŞEKKÜR VAR MI 2025?

2025 yılında yarın karneler dağıtılacak. Dönem ortalaması 70.00-84.99 olan öğrenciler teşekkür belgesi alırken 85.00 üzerin puan alanlar takdir belgesi alacak.

Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmemiş olan ve derslerinde başarılı olan öğrenciler belge alabilecek. Dönem ortalaması 70,00-84,99 olan öğrenciler teşekkür belgesi almaya hak kazanırken 85,00 üzeri puana sahip olanlar takdir belgesi almaya hak kazanacak.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE KARNE VERİLMEYECEK Mİ?

Yeni düzenlemeye göre ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verilecek. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacağı belirtildi.