4 Şubat okullar tatil mi? Kar yağışı uyarısı verildi

03 Şubat 2025 16:12 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:24

AKOM tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Hava durumu haritasına göre 5 Şubat Çarşamba itibarıyla karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çarşamba günü İstanbul'da kar yağması bekleniyor. Milyonlarca İstanbullunun beklediği kar yağışının başlayacağı tarih beklenirken öğrenciler 4 Şubat okullar tatil mi araştırmaya başladı.

4 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

MGM 5 günlük hava durumu tahminine göre 5 Şubat Çarşamba günü İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmur beklenirken sıcaklıklar 5 derece olacak.

4 Şubat Salı günü okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre okullarda yarın eğitim ve öğretime devam edilecek.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Salı günü okullarda eğitime devam edilecek. Kar yağışının 5 Şubat Çarşamba günü başlaması bekleniyor. Bu sebeple yarın herhangi bir tatil durumu bulunmuyor. Çarşamba günü kar yağışının olumsuz hava şartları oluşturması halinde okullar için tatil kararı alınabilir.

İSTANBUL KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

MGM verilerine göre 5 Şubat Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da kar görülmesi bekleniyor. İlk etapta karla karışık yağmur olurken bir sonraki gün sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışının artması bekleniyor.

Milyonlarca İstanbullunun heyecanla beklediği kar yağışının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

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