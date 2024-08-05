5 Ağustos Olimpiyat Oyunları Türkiye maç programı: Buse Tosun Çavuşoğlu 68 kiloda yarışacak

05 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:35

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Yaz Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyorken 5 Ağustos maç programı ve takvimi de araştırılıyorken bugün hangi Türk sporcunun maçı var gündeme geldi.

Bugünün takvimine göre Lara Nalbantoğlu, 470 karışık takım 7’nci ve 8’inci yarışında yer alacak.

5 AĞUSTOS OLİMPİYAT OYUNLARI TÜRK OYUNCULARIN MAÇ TAKVİMİ 2024

Bugünün maç programına göre bugün oynanacak olan maçlar şöyle:

Saat 11.05: Atletizm: Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel eleme

Saat 11.05: Atletizm: Yasmani Copello Escobar – Erkekler 400 metre engel eleme

Saat 12.45: Artistik Cimnastik: Ferhat Arıcan – Erkekler paralel bar finali

Saat 13.03: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar formula kite 5-8’inci yarış

Saat 13.05: Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakçı – Nacra 17 karışık takım 7-9’uncu yarış

Saat 13.15: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 9 ve 10’uncu yarış

Saat 15.40: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 9 ve 10’uncu yarış

Saat 16.00: Güreş – Enes Başar – Grekoromen stil 60 kilo

Saat 16.00: Güreş – Muhammed Hamza Bakır – Grekoromen stil 130 kilo

Saat 16.00: Güreş – Buse Tosun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo

Saat 18.05: Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 7’nci ve 8’inci yarış

Saat 20.00: Atletizm – Ersu Şaşma – Erkekler sırıkla atlama final

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

5 Aralık 1995 tarihinde İzmir'de doğan sporcu Türk güreşçidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübünde kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilolarda kariyerine devam ederken 2023 Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldı.