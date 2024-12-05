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5 Aralık bu akşamın maç programı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Aralık 2024 09:19 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:24
5 Aralık bu akşamın maç programı netleşti

Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig, Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda oynanan müsabakalar yakından takip ediliyorken futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçları araştırmaya başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme karşılaşmaları devam ediyor. Binlerce taraftarın heyecanla izlediği maçlar oynanmaya devam ederken bugün hangi maçların olacağı da gündeme geldi.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?

5 Aralık Perşembe günü oynanacak olan müsabakalar şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası

Ümraniyespor - Isparta 32 Spor | 13:00 | A Spor
Karaman FK - Esenler Erokspor | 13:30 | Yayın Yok
Hatayspor - Osmaniyespor | 15:30 | A Spor
Ç.Rizespor - Silivrispor | 18:00 | A Spor
Gaziantep FK - Batman Petrol | 20:30 | A Spor

5 Aralık bu akşamın maç programı netleşti - 1. Resim

AFC Şampiyonlar Ligi

Muangthong - Jeonbuk | 13:00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Cebu - Selangor | 13:00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
Lion City - Port FC | 15:00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Persib Bandung - Zhejiang Professional | 15:00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Kura Çekimi | 21:00 | S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

Fulham - Brighton | 22:30 | beIN Sports 3, Tod TV
Bournemouth - Tottenham | 23:15 | beIN Sports 4, Tod TV

Portekiz Liga NOS

Moreirense - Sporting Lisbon | 23:15 | S Sport Plus

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Kaynak: TGRT Haber

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