5 Aralık bu akşamın maç programı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Aralık 2024 09:19 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:24

Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig, Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda oynanan müsabakalar yakından takip ediliyorken futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçları araştırmaya başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme karşılaşmaları devam ediyor. Binlerce taraftarın heyecanla izlediği maçlar oynanmaya devam ederken bugün hangi maçların olacağı da gündeme geldi. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN? 5 Aralık Perşembe günü oynanacak olan müsabakalar şöyle: Ziraat Türkiye Kupası Ümraniyespor - Isparta 32 Spor | 13:00 | A Spor

Karaman FK - Esenler Erokspor | 13:30 | Yayın Yok

Hatayspor - Osmaniyespor | 15:30 | A Spor

Ç.Rizespor - Silivrispor | 18:00 | A Spor

Gaziantep FK - Batman Petrol | 20:30 | A Spor AFC Şampiyonlar Ligi Muangthong - Jeonbuk | 13:00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Cebu - Selangor | 13:00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Lion City - Port FC | 15:00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Persib Bandung - Zhejiang Professional | 15:00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Kura Çekimi | 21:00 | S Sport Plus İngiltere Premier Lig Fulham - Brighton | 22:30 | beIN Sports 3, Tod TV

Bournemouth - Tottenham | 23:15 | beIN Sports 4, Tod TV Portekiz Liga NOS Moreirense - Sporting Lisbon | 23:15 | S Sport Plus İlgili Haberler Sivasspor'un çalışmaları yarıda kaldı! Galatasaray maçı öncesi idmana kar engeli Bursaspor Vanspor maçı kaç kaç bitti? Sonucu penaltılar belirledi