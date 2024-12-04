Yarın okullar tatil mi 5 Aralık? Yağışlar ülke genelinde devam edecek

04 Aralık 2024 17:03 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yağmur olup olmadığını öğrenebiliyoruz. Son günlerde Türkiye genelinde hakim olan yağışlı havalar sonrası 5 Aralık yarın okulların tatil olup olmadığı öğrencilerin gündemine yerleşti.

Uludağ’da kar var mı? Meteoroloji kar kalınlıklarını paylaştı

Uludağ’da kar var mı? Meteoroloji kar kalınlıklarını paylaştı

Geçtiğimiz hafta yurdumuzun birçok ilinde kar yağmıştı. Yağışların etkisini artırması sonucu bazı illerde okullarda eğitime ara verilmişti.

MGM tarafından yağmura karşı uyarı yapılmasının ardından veliler ve öğrenciler yarın okul​ tatil​ mi araştırmaya başladı. Tatil haberleri valilikler tarafından paylaşılıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 5 ARALIK SON DAKİKA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu haftanın kapalı ve yağışlı geçeceğini duyurmuştu. Olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini de belirtirken bazı illerde yağış etkisini sürdürüyor.

Valilikler tarafından şu an için herhangi bir okul tatil duyurusu gelmedi. Hava şartlarının kötüleşmesi halinde valilikler okullarda eğitime 1 gün ara kararı alabiliyor.

Tatil kararı alınması halinde ise sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapıyorlar. 5 Aralık yarın okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre yarın 5 Aralık okullarda eğitime devam edilecek.

YARIN ANKARA​, ÇORUM​, SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

4 Aralık Çarşamba günü Türkiye genelinde yağışlı hava etkili oldu. Kapalı ve serin havanın etkisi devam ederken yarın Ankara'da okulların tatil durumu da gündeme geldi.

Fakat şu an için valilikler tarafından gelen bir duyuru bulunmuyor. Öğrenciler yarın okullarda eğitim almaya devam edecek. Hava şartlarının kötüleşmesi halinde tatil kararı alınabilir.

5 ARALIK PERŞEMBE ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI, HAVA NASIL OLACAK?

MGM resmi sitesinde yer alan haritalara göre yarın yağmur beklentisi bulunmuyor. Çarşamba günü ara ara yağış alan Ankara'da perşembe günü sağanak yağmur beklenmiyor. Yarın hava durumunun bulutlu olacağı öngörüldü.